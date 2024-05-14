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        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 21:49 Güncelleme: 14.05.2024 - 21:50
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        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        Ligde son oynanan Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı program eşliğinde çalıştı.

        Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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