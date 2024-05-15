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        Gaziantep'te jandarma özel gereksinimli öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Trafik hepimiz için" projesi kapsamında özel gereksinimli öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:31
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        Gaziantep'te jandarma özel gereksinimli öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Trafik hepimiz için" projesi kapsamında özel gereksinimli öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Jandarma ekipleri tarafından, Şahinbey Trafik Parkında özel gereksinimli 18 öğrenciye trafik eğitim parkında, görsel ve uygulamalı olarak trafik kuralları, emniyet kemeri takılması, karşıdan karşıya geçişlerde dikkat etmeleri gereken kurallar ve trafik ışıkları hakkında bilgilendirildi.

        Öğrencilere park içerisinde oluşturulan alanda da yaptırılan uygulamalar sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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