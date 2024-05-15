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        Gaziantep ve çevre illerde Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

        Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:59 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:59
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        Gaziantep ve çevre illerde Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
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        Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Gaziantep Valiliğince düzenlenen etkinlikte, birçok aile Balıklı Meydanı'ndan Yeşilsu Parkı'na kadar yürüdü.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, ailenin önemli olduğunu söyledi.

        Aileyi çok önemsediklerini, ailelere sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Çeber, şöyle konuştu:

        "Binlerce yıllık milli genlerimizde, Müslümanlık genlerimizde aileye verilen değerlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle bu kuruma yönelik bilinçli ya da bilinçsiz saldırılara karşı da çok ciddi mücadele etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Sosyal medya, televizyonlar ve ufak tefek kullanılabilecek her türlü materyalle bizim aile kurumuna saldırıldığı da aşikardır. Bunların bir çoğunun bilinçli olduğunu düşünüyorum. Bu millete bu devlete zarar verebilmenin yolunu değerleri yıpratmak olduğunu düşündüklerine inanıyorum. Bizim de buna fırsat vermememiz gerekiyor."

        Yürüyüşe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, kurum amirleri, aileler ve vatandaşlar katıldı.

        - Malatya

        Malatya'da çok sayıda kişi, hafta kapsamında İnönü Caddesi'nden Valilik binasına kadar yürüdü.

        Yürüyüşe, Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğun'un eşi Ayşe Altuğ, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın eşi Feray Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın’ın eşi Mukaddes Altın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cevdet Tatar ile vatandaşlar katıldı.

        - Kilis

        Kilis'te Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Yürüyüşe katılanlar, "Aile İstikbalimiz" yazılı dövizler taşıdı.

        Yürüyüş sonrasında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik, Aile Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

        Çocukların aileleriyle yürüyüş yaptığını kaydeden Çelik, "Bizler hep beraber il protokolümüzle ailenin önemini, toplum için ne kadar önemli bir varlık olduğunu bütün herkese duyurmak için yürüyüş yaptık." dedi.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta da Vali Mükerrem Ünlüer, beraberindeki protokol üyeleri ile çok sayıda kişi, Alparslan Türkeş Caddesi'nden Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

        Vali Ünlüer, gazetecilere, gençler, çocuklar, öğrenciler ve vatandaşlarla aile kavramı için farkındalık etkinliği yaptıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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