Gaziantep Üniversitesinde Kudüs söyleşisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Amine Sena Aslan ve Dilek Kurt tarafından Kudüs konulu söyleşi düzenlendi.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Amine Sena Aslan ve Dilek Kurt Kudüs ziyaretleri sonrasındaki gözlemlerini öğrencilerle paylaştı.

Amine Sena Aslan, zalimin zulmünü anlatmanın ve bilinçli bir nesil uğruna yola devam etmenin Müslümanlık adına yapılması gerektiğini belirterek, "Zulmün hızla arttığı, masum insanların katledildiği beldeyi ziyaretimizin elbette bir mücadelesi olacaktı ve bu mücadelemizi izlenimlerimizi aktararak yapıyoruz. Bilmeyenleri bilinçlendirip, dini değerlerimizi tekrar şahlandırma derdinde ve davasındayız. Allah izin verdiği sürece her daim bu böyle olacak." diye konuştu.