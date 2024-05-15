Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kalp kapağı ameliyatsız değiştirilen hasta sağlığına kavuştu

        Aort kapağında darlık ve kalp damarlarında tıkanıklık şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesine giden 84 yaşındaki hastanın kalp kapağı, ameliyatsız "kapalı yöntemle" değiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:47 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kalp kapağı ameliyatsız değiştirilen hasta sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aort kapağında darlık ve kalp damarlarında tıkanıklık şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesine giden 84 yaşındaki hastanın kalp kapağı, ameliyatsız "kapalı yöntemle" değiştirildi.

        Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, aort kapağında darlık ve kalp damarlarında tıkanıklık olan 84 yaşındaki Abdulkadir Akın, Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) adı verilen yöntemle Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Özgür Barış tarafından tedavi edildi.

        Akın'ın birden fazla sağlık sorunu olduğu, ana problemin ise aort kapağındaki darlık nedeniyle ortaya çıktığı ve TAVİ yöntemiyle kalp kapağının değiştirilmesi sayesinde açık kalp ameliyatı yapılmadan, kasık bölgesinden girilerek tedavi edildiği ve hayati kalp sorunları olan hastanın kısa süre içerisinde taburcu olduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Veysel Özgür Barış, klinikte günlük 30 ve üzeri vatandaşa elektif koroner anjiyografi yaptıklarını, yaklaşık 15- 20 hastaya ise akut koroner sendrom tedavisi uyguladıklarını, 5 veya 6 hastada ise kompleks kardiyovasküler girişimlerin rutin olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

        TAVI işleminin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ağırlıklı olarak kendilerinin gerçekleştirdiğini belirten Barış, şunları kaydetti:

        "Güneydoğu Anadolu'da ve Gaziantep'te Sol Atriyal Apendiks kapatma işlemini yapan kardiyoloji kliniğiyiz. Devletimizin sağladığı hizmetler ve hastane yönetiminin sağladığı kolaylıklar sayesinde Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yaptığımız bütün işlemler ücretsiz gerçekleştiriliyor. TAVI yani kalp kapağını değiştirilmesi dediğimiz işlemi hastanemizin bize sunduğu teknolojik cihazlarla Güneydoğu Anadolu'da en çok yapan hastaneyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Satırlı saldırdığı taksicinin parmağını kopardı!
        Satırlı saldırdığı taksicinin parmağını kopardı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada

        Benzer Haberler

        Meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı "güneş takip sistemi" GES'lerin veriml...
        Meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı "güneş takip sistemi" GES'lerin veriml...
        Gaziantep Üniversitesinde Kudüs söyleşisi
        Gaziantep Üniversitesinde Kudüs söyleşisi
        Gaziantep ve çevre illerde Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
        Gaziantep ve çevre illerde Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
        Gaziantep'te, 13 FETÖ şüphelisi adliyede
        Gaziantep'te, 13 FETÖ şüphelisi adliyede
        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te "Geri Dönüşüm İşçileri için Yenilikçi İş Modelleri Projesi" ta...
        Gaziantep'te "Geri Dönüşüm İşçileri için Yenilikçi İş Modelleri Projesi" ta...