Gaziantep'te kalp kapağı ameliyatsız değiştirilen hasta sağlığına kavuştu

Aort kapağında darlık ve kalp damarlarında tıkanıklık şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesine giden 84 yaşındaki hastanın kalp kapağı, ameliyatsız "kapalı yöntemle" değiştirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, aort kapağında darlık ve kalp damarlarında tıkanıklık olan 84 yaşındaki Abdulkadir Akın, Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) adı verilen yöntemle Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Özgür Barış tarafından tedavi edildi.

Akın'ın birden fazla sağlık sorunu olduğu, ana problemin ise aort kapağındaki darlık nedeniyle ortaya çıktığı ve TAVİ yöntemiyle kalp kapağının değiştirilmesi sayesinde açık kalp ameliyatı yapılmadan, kasık bölgesinden girilerek tedavi edildiği ve hayati kalp sorunları olan hastanın kısa süre içerisinde taburcu olduğu belirtildi.