Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Mekke'de rahatsızlanan kişi ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi

        Umre için gittiği Mekke'de rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mekke'de rahatsızlanan kişi ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Umre için gittiği Mekke'de rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi.

        Kutsal topraklarda solunum sıkıntısı yaşayan 68 yaşındaki R.T, Suudi Arabistan'da hastaneye kaldırıldı.

        Ailenin Sağlık Bakanlığından tedavinin Türkiye'de devam edilmesi talebi üzerine R.T, Cidde Havalimanı'ndan ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi.

        R.T, Gaziantep Havalimanı'na inen uçaktan ambulansa alınarak tedavisi için Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Başından vurularak öldürüldü! Babası da gözaltına alındı
        Başından vurularak öldürüldü! Babası da gözaltına alındı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kalp kapağı ameliyatsız değiştirilen hasta sağlığına kavuştu
        Gaziantep'te kalp kapağı ameliyatsız değiştirilen hasta sağlığına kavuştu
        Meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı "güneş takip sistemi" GES'lerin veriml...
        Meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı "güneş takip sistemi" GES'lerin veriml...
        Gaziantep Üniversitesinde Kudüs söyleşisi
        Gaziantep Üniversitesinde Kudüs söyleşisi
        Gaziantep ve çevre illerde Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
        Gaziantep ve çevre illerde Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
        Gaziantep'te, 13 FETÖ şüphelisi adliyede
        Gaziantep'te, 13 FETÖ şüphelisi adliyede
        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı