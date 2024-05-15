Mekke'de rahatsızlanan kişi ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi
Umre için gittiği Mekke'de rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi.
Umre için gittiği Mekke'de rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi.
Kutsal topraklarda solunum sıkıntısı yaşayan 68 yaşındaki R.T, Suudi Arabistan'da hastaneye kaldırıldı.
Ailenin Sağlık Bakanlığından tedavinin Türkiye'de devam edilmesi talebi üzerine R.T, Cidde Havalimanı'ndan ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi.
R.T, Gaziantep Havalimanı'na inen uçaktan ambulansa alınarak tedavisi için Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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