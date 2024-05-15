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        Gaziantep'te öğrenciler mahallelerde çöp topladı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri mahallelerde çöp topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:14
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        Gaziantep'te öğrenciler mahallelerde çöp topladı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri mahallelerde çöp topladı.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kapsamında Dayı Ahmet Ağa İlkokulu ve Naciye Mehmet Gençten Ortaokulu öğrencileri ile mahallelerde çöp topladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da öğrencilere eşlik etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Şahinbey Belediyesi olarak yeşil alanları koruma, arttırma, çevreye saygı, şehir temizliği ve geri dönüşümde öncü bir belediye olarak her hizmetimizde doğayı hep ön planda tuttuk. İlçemizde geri dönüşüm ve temizlik seferberliği başlattık. Çevre dostu, sıfır atık uyumlu, enerji verimli Şahinbey adına hizmet ediyoruz. Güçlü temizlik filomuzla tüm ilçemizi geziyor, cadde ve sokaklarımızı düzenli periyotlarla pırıl pırıl temizliyoruz."

        Tahmazoğlu, kampanyayla özellikle yeni yetişen nesil ve çocuklar üzerinde temizlik bilinci oluşturmak, çevre temizliğine duyarlılıklarını artırmak istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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