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        Gaziantep'te mobil mamografi aracıyla 113 bin 352 kişiye kanser taraması yapıldı

        Gaziantep'te, mobil mamografi aracı ile kanserde erken teşhis için kırsal mahallelerde yaşayan 113 bin 352 kişiye tarama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:22 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:23
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        Gaziantep'te mobil mamografi aracıyla 113 bin 352 kişiye kanser taraması yapıldı
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        Gaziantep'te, mobil mamografi aracı ile kanserde erken teşhis için kırsal mahallelerde yaşayan 113 bin 352 kişiye tarama yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kurulan Kanserde Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) mobil mamografi aracı ile kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara tarama yapılıyor.

        Kentte kanser ile ilgili 76 bin 219 vatandaş bilgilendirilirken kırsal mahallelerde yaşayan 113 bin 352 vatandaşa ise kanser taraması yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Serdar Tolay, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu belirtti.

        Tolay, kadın ve erkeklere yönelik birçok kanser türünün tarama kapsamında olduğunu kaydetti.

        Binevler KETEM sorumlusu Gülbin Yıldırım ise yapılan taramaların önemli olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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