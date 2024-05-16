Sibirya Dörtlüsü Gaziantep Üniversitesinde dinleyicilerle buluştu

Topluluk adında konuşan Sibirya Dörtlüsü Sanat Yönetmeni Andrey Ryzhenkov ise Gaziantep Üniversitesinde konser vermekten mutlu olduklarını ifade etti.

Sibirya Dörtlüsü'nün program sonunda Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini yorumlaması ise dinleyicilerden ilgi gördü.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Rus Evi Ankara ve Moskova Polenovo Müzesi tarafından gerçekleştirilen konserde, Rus halk müziği ile klasik müzik eserleri seslendirildi.

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