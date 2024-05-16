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        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:33
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        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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