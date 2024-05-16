Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        ALG Spor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile yeniden anlaştı

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ALG Spor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile yeniden anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        ALG Spor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile yeniden anlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ALG Spor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile yeniden anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için hazırlıklarına başlayan ALG Spor, geçen sezon takımın başında son 6 karşılaşmaya çıkan teknik direktör Hilmi Bugüner ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden başladıklarını belirtti.

        Teknik direktörün raporu doğrultusunda transfer yapacaklarını aktaran Gözcü, "Bu anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Geçen sezondan gerekli dersleri çıkarıp önümüzdeki sezon yapacağımız iyi transferlerle birlikte ALG Spor'un yeniden şampiyonlukta söz sahibi olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hilmi Bugüner ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Gaziantep Üniversitesinde 320 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi
        Gaziantep Üniversitesinde 320 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi
        Gaziantep'te servis araçları ve motosikletler denetlendi
        Gaziantep'te servis araçları ve motosikletler denetlendi
        İslahiye'de köy tipi afet konutları teslim ediliyor
        İslahiye'de köy tipi afet konutları teslim ediliyor
        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sibirya Dörtlüsü Gaziantep Üniversitesinde dinleyicilerle buluştu
        Sibirya Dörtlüsü Gaziantep Üniversitesinde dinleyicilerle buluştu
        Gaziantep'te dezavantajlı gelinlerin saç ve makyajları kursiyerlerden
        Gaziantep'te dezavantajlı gelinlerin saç ve makyajları kursiyerlerden