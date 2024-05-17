GAÜN öğrencileri geliştirdikleri projeleri liselilere tanıttı

Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Rıza Soyak ise yapılan etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GAÜN TEKNOFEST Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Tutumlu, bu tür faaliyetlerin lise seviyesindeki gençlerin ufkunun açılması noktasında önemli olduğunu söyledi.

GAÜN öğrencileri tarafından geliştirilen roket, İHA, SİHA, robotik araba gibi projeler okul bahçesine kurulan stantta lise öğrencilerine tanıtıldı.

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