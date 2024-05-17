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        GAÜN öğrencileri geliştirdikleri projeleri liselilere tanıttı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, TEKNOFEST kapsamında geliştirdikleri projelerini Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılan stantta sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:49
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        GAÜN öğrencileri geliştirdikleri projeleri liselilere tanıttı
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, TEKNOFEST kapsamında geliştirdikleri projelerini Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılan stantta sergiledi.

        GAÜN öğrencileri tarafından geliştirilen roket, İHA, SİHA, robotik araba gibi projeler okul bahçesine kurulan stantta lise öğrencilerine tanıtıldı.

        GAÜN TEKNOFEST Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Tutumlu, bu tür faaliyetlerin lise seviyesindeki gençlerin ufkunun açılması noktasında önemli olduğunu söyledi.

        Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Rıza Soyak ise yapılan etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Etkinlik sonunda Tutumlu tarafından liseli öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

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