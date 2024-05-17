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        Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:23
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        Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

        Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Ligde 36 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 46 gol attı, kalesinde ise 56 gole engel olamadı.

        Topladığı 38 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Fatih Karagümrük'ü yenip alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

        - Denis Dragus yok

        Gaziantep FK'nin en çok gol atan oyuncusu Dragus, sarı kart cezası nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek.

        Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Ogün Özçiçek, bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        Öte yandan sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Arda Kızıldağ ile Sorescu ise takımla antrenmanlara başladı. İki oyuncu, teknik direktör Selçuk İnan'ın görev vermesi halinde yeniden formasına kavuşacak.

        - Fatih Karagümrük ile 8. karşılaşma

        Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, İstanbul ekibi ile toplamda 7 maçta karşı karşıya geldi.

        Bu maçların 2'sini Gaziantep FK, 3'ünü Fatih Karagümrük kazanırken, 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

        Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gaziantep ekibi 3-0 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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