16 yıldır haber alınamayan kişiyi araç lastiğinde yakmışlar

MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep'te 2008 yılında kaybolan kişinin dini nikahlı eşinin olaydan kısa süre sonra ailesi tarafından başkasıyla evlendirilmesini şüpheli bulan polis, başlattığı soruşturma kapsamında 16 yıllık cinayeti çözdü.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Karahüyük Mahallesi'nde dini nikahlı eşiyle yaşayan 23 yaşındaki Erdal Ö, 2008 yılı şubat ayında bir anda ortadan kayboldu.

Bir süre sonra Erdal Ö'nün ailesi karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yıllar içinde Erdal Ö'nün izine rastlamayan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dosyayı 2023 Kasım ayında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine devretti.

- Özel ekip kuruldu

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı devraldıktan sonra yaptığı ilk incelemede, Erdal Ö'nün kaybolmadan bir yıl önce şehir merkezinden kırsal mahalleye taşındığını ve kayıp başvurusu sonrası dini nikahlı eşi S.Y'nin başkasıyla evlendirildiğini tespit etti.

Bu durumdan şüphelenen polis, detaylı araştırma yapmak için özel bir ekip kurdu. Başta Erdal Ö'nün akrabaları olmak üzere birçok kişinin ifadesine başvuran ekip, Erdal Ö'nün kayınbabası Hanifi Y, kayınbiraderleri Orhan ve Mehmet Hanifi Y. ile bacanağı Resul Y'yi gözaltına aldı.