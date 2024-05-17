Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Deprem bölgesinde çalışan UMKE ekipleri tatbikat yaptı

        Deprem bölgesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Gaziantep'te 1 hafta süren tatbikatlarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:30 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem bölgesinde çalışan UMKE ekipleri tatbikat yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Deprem bölgesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Gaziantep'te 1 hafta süren tatbikatlarını tamamladı.

        Erikçe Ormanı'nda düzenlenen programa katılan gönüllü UMKE ekipleri, ilk olarak teorik eğitim aldı.

        Alanında uzmanlar eşliğinde afet ve olağan dışı durumlarda kazazedelere olay yerinde en kısa sürede ve uygun yöntemlerle müdahale tatbikatı yapıldı.

        Ekipler, tatbikatın son gününde senaryo gereği bir alanda yaşanan terör saldırısında yaralanan çok sayıda vatandaşa en hızlı ve doğru müdahaleyi gerçekleştirdi.

        Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 6 dakikada kurdukları sahra hastanesinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından durumlarına göre ambulanslara hastanelere sevk etti.

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri de tatbikatta hazır bulundu.

        Öğrenciler de hocaları eşliğinde tatbikatın belirli alanlarına katıldı.

        Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, AA muhabirine, Gaziantep'in deprem bölgesinde olduğunu hatırlattı.

        Her zaman tüm senaryolara hazır olmaları gerektiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Burada 244 personelimiz görev aldı. Biliyorsunuz deprem bölgesinde bir iliz. Yakın zamanda böyle bir tecrübemiz de oldu. Deprem anında bu UMKE ekiplerimizin nasıl ciddi görevler üstlendiklerini gördük. Buralardaki tecrübelerimizi de dikkate alarak yeni durumlara, yeni olağanüstü durumlara ve afetlere daha hazırlıklı olmak adına bu eğitimlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Bunun dışında diğer her türlü afet anına hazırlıklı olacak şekilde çalışmalarımızı yaptık. Tüm olağanüstü durumlarda ekibimiz her türlü zor şartlara uygun eğitimlerini çok ciddi bir şekilde buradaki pratikleriyle geliştirmiş oldular."

        Tatbikata katılan personellere sertifika verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        ATM'den para çekenler dikkat! Kaşla göz arasında milyonlarca liralık dolandırıcılık
        ATM'den para çekenler dikkat! Kaşla göz arasında milyonlarca liralık dolandırıcılık
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Dolandırıcılara karşı uyardı
        Dolandırıcılara karşı uyardı
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        16 yıldır haber alınamayan kişiyi araç lastiğinde yakmışlar
        16 yıldır haber alınamayan kişiyi araç lastiğinde yakmışlar
        GİBTÜ öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti tuttu
        GİBTÜ öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti tuttu
        Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
        Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
        GAÜN öğrencileri geliştirdikleri projeleri liselilere tanıttı
        GAÜN öğrencileri geliştirdikleri projeleri liselilere tanıttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti Güneydoğulu ihracatçılar için yeni b...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti Güneydoğulu ihracatçılar için yeni b...
        ALG Spor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile yeniden anlaştı
        ALG Spor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile yeniden anlaştı