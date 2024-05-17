Gaziantep'te "Cumhuriyet'e Giden Yol" konferansı düzenlendi

Babası Kazım Karabekir'i onun arşivindeki fotoğraflarla anlatan Timsal Karabekir, Sarıkamış Harekatı, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemine dair yaşananlardan bahsetti.

Panorama 25 Aralık Özdemir Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, asker ve devlet adamı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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