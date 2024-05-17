Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Özel eğitim okullarında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, özel eğitim öğrencileri şiirler okudu, dans ve ritim gösterileri yaptı, şarkılar seslendirdi.

        Programa, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Kadir Çelik, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "Cumhuriyet'e Giden Yol" konferansı düzenlendi
        Gaziantep'te "Cumhuriyet'e Giden Yol" konferansı düzenlendi
        Deprem bölgesinde çalışan UMKE ekipleri tatbikat yaptı
        Deprem bölgesinde çalışan UMKE ekipleri tatbikat yaptı
        16 yıldır haber alınamayan kişiyi araç lastiğinde yakmışlar
        16 yıldır haber alınamayan kişiyi araç lastiğinde yakmışlar
        GİBTÜ öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti tuttu
        GİBTÜ öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti tuttu
        Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
        Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
        GAÜN öğrencileri geliştirdikleri projeleri liselilere tanıttı
        GAÜN öğrencileri geliştirdikleri projeleri liselilere tanıttı