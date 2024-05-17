İslahiye'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi

Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, özel eğitim öğrencileri şiirler okudu, dans ve ritim gösterileri yaptı, şarkılar seslendirdi.

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