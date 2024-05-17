Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 91-74 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve finale yükseldi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 91-74 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve finale yükseldi.
Karataş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Gaziantep ekibi, 25-22 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte de üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 46-45 önde girdi.
Mersin ekibi, ikinci yarıya iyi başladı ve üçüncü periyodu 66-60 üstün kapattı.
Son çeyrekte aradaki farkı açan Mersin temsilcisi, rakibini 91-74 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.
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