Gaziantep'te 2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nogaylar Mahallesi yakınlarında İ.B.A. (24) idaresindeki 11 TH 594 plakalı tır ile Ö.Y (30) yönetimindeki 33 ZL 830 plakalı tır çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve N.Ç yaralandı. İtfaiye ekipleri Ö.Y'yi sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ö.Y'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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