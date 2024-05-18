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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:52
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı
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        Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda kaçakçılık yaptıkları gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 55 paket gümrük kaçağı sigara ve 112 gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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