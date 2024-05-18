Gaziantep Valiliğinden intihar eden depremzedeye ilişkin açıklama:

Gaziantep Valiliği, "binasına ağır hasarlı raporu verilen vatandaşın duruma itiraz ettiği ancak yetkililere ulaşamadığı için hayatına son verdiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, depremzedenin herhangi bir itirazının bulunmadığı aksine afet konutlarında oturmaya hak kazandığı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarının haberleri ve sosyal medyadaki paylaşımlarda, "6 Şubat depremleri sonrasında evine ağır hasarlı raporu verilen O.E isimli vatandaşın ilgili kurumlara evinin ağır hasarlı olmadığını anlatmaya çalıştığı ve sesini duyuramadığı için madde içerek hayatına son verdi" iddialarının yer aldığı anımsatıldı.