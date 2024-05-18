Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Valiliğinden intihar eden depremzedeye ilişkin açıklama:

        Gaziantep Valiliği, "binasına ağır hasarlı raporu verilen vatandaşın duruma itiraz ettiği ancak yetkililere ulaşamadığı için hayatına son verdiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, depremzedenin herhangi bir itirazının bulunmadığı aksine afet konutlarında oturmaya hak kazandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Valiliğinden intihar eden depremzedeye ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Valiliği, "binasına ağır hasarlı raporu verilen vatandaşın duruma itiraz ettiği ancak yetkililere ulaşamadığı için hayatına son verdiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, depremzedenin herhangi bir itirazının bulunmadığı aksine afet konutlarında oturmaya hak kazandığı belirtildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarının haberleri ve sosyal medyadaki paylaşımlarda, "6 Şubat depremleri sonrasında evine ağır hasarlı raporu verilen O.E isimli vatandaşın ilgili kurumlara evinin ağır hasarlı olmadığını anlatmaya çalıştığı ve sesini duyuramadığı için madde içerek hayatına son verdi" iddialarının yer aldığı anımsatıldı.

        Açıklamada, depremlerinden hemen sonra ilgili ekipler tarafından söz konusu evde hasar tespit çalışması yapıldığı ve 2. katı yığma olan yapının bitişik nizamlı taşıyıcı duvarlarında 1 santimetre üzeri çatlaklar olduğu fotoğraflandığı ve bunun üzerine "ağır hasarlı" raporu verildiği belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "O.E isimli vatandaşımızın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze evinin hasar tespitine dair herhangi bir itiraz başvurusu bulunmamaktadır. Bununla birlikte depremin ardından hazırlanan rapor ışığında O.E adına yapılan hak sahipliği başvurusu kabul edilmiş, ailesi çekilen kura sonucu afet konutlarında oturma hakkı kazanmıştır. O.E isimli vatandaşımıza depremin hemen ardından 24 Şubat 2023 tarihinde başvurusu üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca 3 bin lira deprem yardımı, sonrasında ailesine AFAD Başkanlığı tarafından 10 bin lira hasar ödemesi ve 15 bin lira acil yardım ödemesi yapılmıştır. Depremin olduğu tarih itibarı ile bahse konu aileye aylık 7 bin 500 lira kira yardımı düzenli olarak yapılmaktadır. Bahse konu haberlerde yer alan O.E isimli vatandaşın mesajlarını devlet yetkililerinin umursamadığı şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı
        Gaziantep'te 2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Gaziantep'te 2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçına hazır
        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçına hazır
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final
        Gaziantep'te 16 yıldır kayıp olarak aranan kişi cinayete kurban gitmiş
        Gaziantep'te 16 yıldır kayıp olarak aranan kişi cinayete kurban gitmiş
        İslahiye'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi
        İslahiye'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi