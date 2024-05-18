Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kalyon
Hakemler:Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık
Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata (Dk. 43 Ömürcan Artan), Maxim, Nkoulou, Ogün Özçiçek, Gradel, Markovic, Babdji
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent Mercan, Federico, Koray Günter, Biraschi, Dimitrios, Marcus, Mendes, Valentin, Can Keleş, Markao
Sarı kartlar: DK. 31 Badji (Gaziantep FK), Dk. 39 Dimitrios (VavaCars Fatih Karagümrük)
GAZİANTEP
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