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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:58 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:58
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Kalyon

        Hakemler:Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık

        Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata (Dk. 43 Ömürcan Artan), Maxim (Dk. 88 İlker Karakaş ), Nkoulou (Dk. 89 Jevtovic), Ogün Özçiçek, (Dk. 69 Alvarenga) Gradel, Markovic (Dk. 69 Sorescu), Babdji

        VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent Mercan, Federico, Koray Günter, Biraschi, Dimitrios (Dk. 79 Bertolacci), Marcus (Dk. 90+2 Poaletti), Mendes, Valentin (Dk. 59 Nazım Sangare), Can Keleş (Dk. 59 Güven Yalçın), Markao (Dk. 90+2 Lasagna)

        Goller: Dk. 47 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Jevtovic, Dk. 90+8 Alvarenga (Gaziantep FK), Dk. 67 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük)

        Kırmızı kart: Dk. 53 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük)

        Sarı kartlar: DK. 31 Badji (Gaziantep FK), Dk. 39 Dimitrios , Dk. 80 Marcus VavaCars Fatih Karagümrük)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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