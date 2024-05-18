Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK-Fatih Karagümrük maçının ardından

        TrendyolSüper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, ligde kalma yolunda büyük avantaj elde ettiklerini belirterek, "İnşallah son maçla beraber ligde kalacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:07 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK-Fatih Karagümrük maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        TrendyolSüper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, ligde kalma yolunda büyük avantaj elde ettiklerini belirterek, "İnşallah son maçla beraber ligde kalacağız." dedi.

        İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

        Futbolcuları mücadeleden dolayı tebrik eden İnan, şöyle devam etti:

        "Maçtan önce bunun çok önemli bir final olduğunu söyledim. Geldiğimiz günden beri çıktığımız her maç filan. Maalesef ki yine bitmedi. Gönül isterdi ki bugün bu maçın sonucunda ligde kalmayı garantileyelim. Ama bir maçımız daha var. Bu tür maçları kendi seyircinizin önünde oynamak her ne kadar avantaj gibi gözükse de futbol geçmişinde hayatı boyunca bu tür maçlara çıkmış biri olarak bunun kolay olmadığını net bir şekilde size söyleyebilirim. Çünkü sorumluluk gerçekten çok üst düzeyde oluyor sahanın içinde. Oyuncular biraz oyuna bu şekilde başladılar maalesef. Tedirginlerdi, streslilerdi. Ama bunun üstesinden gelebildik. Maalesef geldiğim günden beri direklerle de sıkıntı yaşıyoruz. 10 topumuz direkten döndü geldiğinden beri. Takımımla gurur duyuyorum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İnşallah son maçla beraber ligde kalacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        "Netanyahu askerlerinin öldürülmesini tercih ediyor"
        "Netanyahu askerlerinin öldürülmesini tercih ediyor"
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK – Fatih Karagümrük: 3-1
        Gaziantep FK – Fatih Karagümrük: 3-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Gaziantep Valiliğinden intihar eden depremzedeye ilişkin açıklama:
        Gaziantep Valiliğinden intihar eden depremzedeye ilişkin açıklama:
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı
        Gaziantep'te 2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Gaziantep'te 2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı