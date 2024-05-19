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        Gaziantep FK, ligde kalma yolunda önemli avantaj elde etti

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Gaziantep FK, puanını 41'e yükselterek ligde kalma yolunda önemli avantaj elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 09:49 Güncelleme: 19.05.2024 - 09:49
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        Gaziantep FK, ligde kalma yolunda önemli avantaj elde etti
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Gaziantep FK, puanını 41'e yükselterek ligde kalma yolunda önemli avantaj elde etti.

        Ligin 36. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u 6-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, 37. haftada ise stadı dolduran taraftarı önünde VavaCars Fatih Karagümrük'ü son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

        Gaziantep temsilcisi, ligin 38. ve son haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

        - Selçuk İnan dördüncü galibiyetini aldı

        Gaziantep FK'de ligin 29. haftasında göreve getirilen teknik direktör Selçuk İnan, takımın başında 9. maçına çıktı.

        Güneydoğu temsilcisi, Selçuk İnan yönetiminde çıktığı maçların 4'ünden galibiyetle ayrılırken, 1'inde berabere kaldı ve 4'ünü kaybetti.

        - Dragus'un cezası bitti

        Gaziantep FK'de attığı 14 golle takımın en çok gol atan oyuncu olan Denis Dragus, 36. haftada oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

        Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almayan Dragus, ligin son haftasında oynanacak Pendikspor karşılaşmasında formasına kavuşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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