Gaziantep FK, ligde kalma yolunda önemli avantaj elde etti

Gaziantep FK'de attığı 14 golle takımın en çok gol atan oyuncu olan Denis Dragus, 36. haftada oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Gaziantep temsilcisi, ligin 38. ve son haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Gaziantep FK, puanını 41'e yükselterek ligde kalma yolunda önemli avantaj elde etti.

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