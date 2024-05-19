Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 2015'te Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyette bulunduğu belirtilen yabancı uyruklu H.E.H'nin içerisinde bulunduğu araç Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda durduruldu.