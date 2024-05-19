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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi yakalandı

        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 19.05.2024 - 09:58
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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi yakalandı
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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 2015'te Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyette bulunduğu belirtilen yabancı uyruklu H.E.H'nin içerisinde bulunduğu araç Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda durduruldu.

        Gözaltına alınan H.E.H'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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