Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis’te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Ertunç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda şiir okundu.

        Ertunç, 19 Mayıs'ın hürriyet ve İstiklal meşalesinin Samsun'da yakıldığı gün olduğunu belirterek, "19 Mayıs, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak tarihin akışına yön veren bir sürecin başlangıç tarihidir." dedi.

        Kutlamalar, Festival Park’taki etkinliklerle devam edecek.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da Kasaptaşı Parkı'nda tören düzenlendi.

        Belediyelerin farklı spor branşlarında eğitim alan öğrenciler, kurdukları stantlarda gösteri yaptı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ile diğer protokol üyeleri, stantları dolaşarak öğrencilerin faaliyetlerine ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

        Halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin yapıldığı tören, başarılı sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erdi.

        - Adıyaman

        Valilik bahçesinde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Yeni Mahalle Spor Salonu’nda devam eden programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Adıyaman Valisi Osman Varol tarafından verildi.

        Etkinlikler, gün boyu kentte çeşitli programlarla devam edecek.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş Valiliğinin bahçesinde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından fotoğraf çektirildi.

        İl Müdürü Cemil Boz, gazetecilere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Programa Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Muhammed Akın, kaymakamlar ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Kilis

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Uğur Tunç, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

        7 Aralık Stadyumu'nda devam eden törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müdür Vekili Tunç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu programda halk oyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı, yarışmalarda derece elde eden öğrencilere madalya ve ödülleri verildi.

        Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Malatya

        Malatya'daki kutlamalar, Sümer Park tören alanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı okundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da milletin "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla yola çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesinin ilk adımının atıldığını ve bugün de bu önemli günün 105. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

        Açılış konuşmasının ardından halk oyunları ekipleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcular gösteri sundu.

        Törene Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi yakalandı
        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi yakalandı
        Gaziantep FK, ligde kalma yolunda önemli avantaj elde etti
        Gaziantep FK, ligde kalma yolunda önemli avantaj elde etti
        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Nizip Belediyesine ziyaret
        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Nizip Belediyesine ziyaret
        Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçının ardından
        Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçının ardından
        Gaziantep FK-Fatih Karagümrük maçının ardından
        Gaziantep FK-Fatih Karagümrük maçının ardından