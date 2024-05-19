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        Nizip'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:29
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        Nizip'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

        Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Çiçek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Daha sonra semt sahasında devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

        Şiirler okunarak devam eden programda, halk oyunları, tekvando, aba güreşi, defile, koşu gerçekeştirildi.

        Törene, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, protokol üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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