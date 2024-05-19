Nizip'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Daha sonra semt sahasında devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Çiçek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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