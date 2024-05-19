Gaziantep FK, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Ligde son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenmana başladı.
Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip, 21 Mayıs Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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