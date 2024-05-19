Gaziantep FK, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

Ligde son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenmana başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.