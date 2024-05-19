İslahiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Drama ve halk dansları gösterisi ardından oratoryo ve spor gösterisi yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karakuş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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