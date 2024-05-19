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        İslahiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:24
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        İslahiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Nur Karakuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karakuş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Şiirlerin ardından öğrenciler Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu.

        Drama ve halk dansları gösterisi ardından oratoryo ve spor gösterisi yapıldı.

        Çeşitli dallardaki yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

        Ebru sanatı sergisinin gezildiği törene, Kaymakam Vekili Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Kadir Çelik, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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