Gaziantep'te jandarma ekiplerinden çiftçilere traktör güvenliği eğitimi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince, Güvenli Tarım kapsamında, İslahiye ilçesinde 60 traktör sürücüsüne "kabin (robs) demiri" kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği hakkında eğitim verildi.

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