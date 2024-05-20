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        Gaziantep'te jandarma ekiplerinden çiftçilere traktör güvenliği eğitimi

        Gaziantep'te jandarma tarafından çiftçilere traktör güvenliği hakkında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:37
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        Gaziantep'te jandarma ekiplerinden çiftçilere traktör güvenliği eğitimi
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        Gaziantep'te jandarma tarafından çiftçilere traktör güvenliği hakkında eğitim verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince, Güvenli Tarım kapsamında, İslahiye ilçesinde 60 traktör sürücüsüne "kabin (robs) demiri" kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği hakkında eğitim verildi.

        Eğitim sonrası traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı ve reflektör kullanımında farkındalığın sağlanması amacıyla bilgilendirme eğitimleri yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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