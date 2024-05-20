Gaziantep'te skuter sürücüsü genç kızın ölümüyle ilgili davada karar

Mahkeme heyeti sanığa "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı skuter sürücüsü genç kızın ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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