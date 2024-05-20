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        Gaziantep'te skuter sürücüsü genç kızın ölümüyle ilgili davada karar

        Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı skuter sürücüsü genç kızın ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 23:15 Güncelleme: 20.05.2024 - 23:15
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        Gaziantep'te skuter sürücüsü genç kızın ölümüyle ilgili davada karar
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        Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı skuter sürücüsü genç kızın ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık O.S. yer almadı, maktul Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Taraf avukatlarının beyanlarının arından savcı, dosyadaki mevcut delilleri dikkate alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti sanığa "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

        Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde, 12 Nisan 2022'de O.S. idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, elektrikli skuterle giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmıştı. Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit hayatını kaybetmiş, Toprak yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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