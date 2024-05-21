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        Gaziantep'te jandarma minik misafirlerini ağırladı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 33 ilkokul öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Boğaziçi Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:27
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        Gaziantep'te jandarma minik misafirlerini ağırladı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 33 ilkokul öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Boğaziçi Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre İlkokulu öğretmenleri rehberliğindeki 33 minik öğrenci, "Güvenli Eğitim ve Koordinasyon" kapsamında Boğaziçi Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Ziyarette minik öğrencilere, trafik bilincinin arttırılması, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları hakkında eğitim verildi.

        Jandarmanın kullandığı araç ve gereçlerin tanıtıldığı öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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