Gaziantep'te jandarma minik misafirlerini ağırladı

Jandarmanın kullandığı araç ve gereçlerin tanıtıldığı öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre İlkokulu öğretmenleri rehberliğindeki 33 minik öğrenci, "Güvenli Eğitim ve Koordinasyon" kapsamında Boğaziçi Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.