Gaziantep'te jandarma minik misafirlerini ağırladı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 33 ilkokul öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Boğaziçi Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 33 ilkokul öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Boğaziçi Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre İlkokulu öğretmenleri rehberliğindeki 33 minik öğrenci, "Güvenli Eğitim ve Koordinasyon" kapsamında Boğaziçi Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Ziyarette minik öğrencilere, trafik bilincinin arttırılması, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları hakkında eğitim verildi.
Jandarmanın kullandığı araç ve gereçlerin tanıtıldığı öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.
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