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        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Pendikspor maçı açıklaması:

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor maçından puan alarak ligde tutunmayı hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:11
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        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Pendikspor maçı açıklaması:
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        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor maçından puan alarak ligde tutunmayı hedeflediklerini belirtti.

        Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, ligin 37. haftasında sahalarında VavaCars Fatih Karagümrük karşısında aldıkları galibiyette büyük katkısı olan taraftarlara teşekkür etti.

        VavaCars Fatih Karagümrük galibiyetiyle büyük avantaj yakalamalarına rağmen sürecin henüz bitmediğini dile getiren Yılmaz, ligdeki zorlu 37 haftayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

        Karagümrük karşılaşmasını "kırılma maçı" olarak gördüklerini, 3-1 gibi net skorla ve mükemmel mücadeleyle maçı kazandıklarına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Ligde henüz hiçbir şey bitmedi. Önümüzdeki Siltaş Yapı Pendikspor maçından alacağımız puan bizi ligde tutacak. Bu maçın öneminin farkındayız ve aynı ciddiyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah son maçımızdan da puanlarla ayrılacağız. Gaziantep şehrimizi Süper Lig'de tutmaya devam edeceğiz."

        Süper Lig'in final haftalarında hakemler üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarının son bulması çağrısında bulunan Yılmaz, bu durumun her zaman karşısında olduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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