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        Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen sahtecilik operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

        Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:39 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:39
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        Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen sahtecilik operasyonunda 17 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahteciliğe yönelik 5 ilde operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada sahte ziynet eşyası, ziynet eşyası yapımında kullanılan malzeme, bir miktar parayla 2 tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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