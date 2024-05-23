Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Protestoya, akademisyenler, öğrenciler, idari personel, Nizip Eğitim ve Dayanışma Derneği (NEDDER) ile Nizip İmam Hatip Liseleri Derneği (NİLDER) üyeleri katıldı.

GAÜN Nizip Meslek Yüksek Okulu Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Murat Çay, İsrail'in yıllardan bu yana Filistin'e yönelik katliam yaptığını söyledi.

Öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in bölgede 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarını kınamak için bir araya geldi.

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