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        Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:50
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        Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in bölgede 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarını kınamak için bir araya geldi.

        GAÜN Nizip Meslek Yüksek Okulu Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Murat Çay, İsrail'in yıllardan bu yana Filistin'e yönelik katliam yaptığını söyledi.

        Protestoya, akademisyenler, öğrenciler, idari personel, Nizip Eğitim ve Dayanışma Derneği (NEDDER) ile Nizip İmam Hatip Liseleri Derneği (NİLDER) üyeleri katıldı.

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