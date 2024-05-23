Gaziantep'te yuvadan düşen 6 peçeli baykuş yavrusu bakıma alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yuvadan düşen 6 peçeli baykuş yavrusu, Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.

Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Sakçagözü Mahallesi yakınlarında yol kenarında baykuş yavrularını fark eden bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı personeli gitti.

Yavru kuşlar Hayvan Hastanesi'ne getirilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Özel hazırlanan yiyeceklerle beslenen baykuş yavruları, tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.

- "Anne yuvayı terk etmiş"

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, annenin olmadığı tespit edilen yuvadan düşen 6 peçeli baykuş yavrusunu tedavi altına aldıklarını anlattı.

Özsöyler, şu bilgileri verdi:

"Vücut ısıları ileri derecede düşmüştü. Bu hayvanların vücut ısıları çok önemli, şoka girmişlerdi. Vücut ısıları ve nemleri yükseltilen kuşlar, eski sağlıklarına yavaş yavaş kavuşmaya başladı. Vücut ısıları düştüğü için yem de almamışlardı. Klinik şef ve ekibimizle birlikte 7/24 yavrular yoğun bakım ünitesinde gözlem altında. Yavruları sabah ve akşam besliyoruz ve tartıyoruz, günlük ne kadar kilo aldıklarını takip ediyoruz. Uçabilecek hale geldikten sonra tekrar doğaya bırakacağız."