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        Gaziantep'te yuvadan düşen 6 peçeli baykuş yavrusu bakıma alındı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yuvadan düşen 6 peçeli baykuş yavrusu, Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:44
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        Gaziantep'te yuvadan düşen 6 peçeli baykuş yavrusu bakıma alındı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yuvadan düşen 6 peçeli baykuş yavrusu, Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.

        Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Sakçagözü Mahallesi yakınlarında yol kenarında baykuş yavrularını fark eden bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı personeli gitti.

        Yavru kuşlar Hayvan Hastanesi'ne getirilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Özel hazırlanan yiyeceklerle beslenen baykuş yavruları, tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.

        - "Anne yuvayı terk etmiş"

        Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, annenin olmadığı tespit edilen yuvadan düşen 6 peçeli baykuş yavrusunu tedavi altına aldıklarını anlattı.

        Özsöyler, şu bilgileri verdi:

        "Vücut ısıları ileri derecede düşmüştü. Bu hayvanların vücut ısıları çok önemli, şoka girmişlerdi. Vücut ısıları ve nemleri yükseltilen kuşlar, eski sağlıklarına yavaş yavaş kavuşmaya başladı. Vücut ısıları düştüğü için yem de almamışlardı. Klinik şef ve ekibimizle birlikte 7/24 yavrular yoğun bakım ünitesinde gözlem altında. Yavruları sabah ve akşam besliyoruz ve tartıyoruz, günlük ne kadar kilo aldıklarını takip ediyoruz. Uçabilecek hale geldikten sonra tekrar doğaya bırakacağız."

        Baykuş yavrularına özenle bakıldığını ifade eden Özsöyler, "Özellikle bu yavruların karaciğer ve yağsız kıyma yemeleri çok önemli. Bunun yanı sıra yiyeceklerini yumurta sarısıyla zenginleştirerek veriyoruz ki bir an önce eski sağlıklarına kavuşsunlar ve tekrar doğada yaşayabilecek hale gelsinler. İnşallah sağlıklarına kavuştuktan sonra yavruları doğaya bırakacağız." diye konuştu.

        Özsöyler, yılda 550-600 kartal, şahin, flamingo ve leylek gibi yaban hayvanını tedavi ettikten sonra doğaya bıraktıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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