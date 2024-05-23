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        Gaziantep FK, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:38 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:41
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        Gaziantep FK, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

        Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep'teki hazırlıklarını tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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