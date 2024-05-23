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        Gaziantep'te öğrencilere spor malzemesi desteği

        Gaziantep'te okullara 21 bin top ve masa tenisi malzemesi törenle dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:13
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        Gaziantep'te öğrencilere spor malzemesi desteği
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        Gaziantep'te okullara 21 bin top ve masa tenisi malzemesi törenle dağıtıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Valilik iş birliğinde sporun tabana yayılması ve imkanların arttırılması için okullara spor malzemesi desteği sürüyor.

        Bu kapsamda, okullara 7 bin 500 futbol topu, 7 bin 500 voleybol topu, 5 bin basketbol topu, 1000 hentbol topu ve 14 bin 500 masa tenisi malzemesi dağıtımıyla ilgili Gülşen Batar Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, kenti eğitim, spor, bilim, kültür ve sanat şehri yapmak için birlikte çalışacaklarını belirterek, "Şu anda 'Spor şehri Gaziantep' için güzel bir tesisin içindeyiz. Biz de birçok güzel tesisi yaptık. Bu tesislerle birlikte beden eğitimi hocalarımızla istişare ederek çocuklarımızın spor yapabilmeleri için gerekli malzemeleri veriyoruz. Çocuklarımıza yetenek taramaları yapıyoruz. Hangi dalda yeteneğiniz varsa gençleri yönlendiriyor, 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' diyerek geleceğe hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Vali Kemal Çeber, gençlerin yanında olduklarını aktararak şunları kaydetti:

        "Bütün şehir olarak sizlerin yanında oluyor, sizlere çok değer verdiğimizi göstermek istiyoruz. Bizlerin geleceği olarak çok önemlisiniz. Ne yapıyorsak gençler için yapıyoruz. Devletimizin yaptığı bu güzel okullar en iyi eğitim ve sağlık imkanlarını sunmak için yaptıklarının yanına Gaziantep'in bir avantajı olarak Büyükşehir ve Şahinbey belediyeleri çok güzel imkanlar sunuyor. Milyonlar değerinde spor malzemesi ve eğitim malzemesi dağıtıyor, eşsiz etkinlikler yapıyor. Öncelikle sizin sağlığınız ve mutluluğunuz bizim için çok önemli sonrasında da akademik ve sportif başarılar."

        Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılında spora, sporcuya ve okullara yaptığı malzeme destekleri 10 milyon liraya ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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