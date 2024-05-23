AGİT PA heyetinden, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ziyaret

Heyet daha sonra geçici yaşam alanları ile afet konutlarını ziyaret etti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) heyeti Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti.

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