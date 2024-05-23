AGİT PA heyetinden, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ziyaret
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) heyeti Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) heyeti Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti.
AGİT PA Başkan Yardımcısı Daniela De Ridder başkanlığındaki heyet, İslahiye Kaymakamlığına ziyarette bulundu.
Kaymakamlıkta düzenlenen brifingde heyete deprem sürecinde afet yönetimi ve ilçe hakkında bilgi aktarıldı.
Heyet daha sonra geçici yaşam alanları ile afet konutlarını ziyaret etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.