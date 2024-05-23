Gaziantep'te mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonlar patladı, 8 kişi yaralandı
Gaziantep'te bir lisenin mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonların patlaması sonucu 8 öğrenci hafif yaralandı.
Gaziantep'te bir lisenin mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonların patlaması sonucu 8 öğrenci hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'ndeki Ayıntap Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.
Kutlamalar sırasında helyum gazı dolu balonlar henüz öğrenilemeyen nedenle patladı.
Patlama sonucu vücutlarında yanık oluşan 8 öğrenciden 6'sı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi, 2'si Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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