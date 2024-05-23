GÜNCELLEME - Gaziantep'te mezuniyet töreninde helyum dolu balonlar patladı, 10 kişi yaralandı

"Ayıntap Anadolu Lisesinde bugün saat 16.00'da düzenlenen mezuniyet töreninde helyum gazlı balonların patlaması sonucu 10 öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralı öğrenciler Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Öğrencilerimizin hayati tehlikesi olmamakla birlikte üç öğrencimizin yüzlerinde hafif ve kalıcı olmayan yanık izi bulunmaktadır. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatılmıştır."

Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

Kutlamalar sırasında helyum dolu balonlar henüz öğrenilemeyen bir nedenle patladı.

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