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        Gaziantep'teki konserde 1000 öğrenci bağlama çaldı

        Gaziantep'te "Bin Bağlama Bin Umut" projesi kapsamında verilen konserde, 1000 öğrenci bağlama çalarken 70 öğretmen türkü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:06
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        Gaziantep'teki konserde 1000 öğrenci bağlama çaldı
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        Gaziantep'te "Bin Bağlama Bin Umut" projesi kapsamında verilen konserde, 1000 öğrenci bağlama çalarken 70 öğretmen türkü söyledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Hizmet Vakfının işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, kentte bağlama çalabilen 1000 öğrenci ve 70 öğretmen koro halinde Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda konser verdi.

        İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Güneş'in yönettiği orkestrada öğrenciler çaldı, öğretmenler 9 türkü seslendirdi.

        Vali Kemal Çeber, konuşmasında, gençlerin ve öğretmenlerin projeye olan katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Çeber, "Bu manzara Gaziantep'in görebileceği en güzel manzaralardan biridir. Bu manzara bizim tarihimiz, özümüz, duygularımız, kültürümüzdür. Hepimiz buradayız. Projeye destek vermekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, emeği geçenlere teşekkür ederek, bağlamayla özdeşleşen Anadolu'nun sevgi, muhabbet, saygıyı barındırdığını kaydetti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, projeyi iki yılda hazırladıklarını ifade ederek, proje kapsamında Anadolu'nun geleneklerini, kültürlerini ve türkülerini öğrenen öğrenci ve öğretmenlere bağlama hediye edildiğini bildirdi.

        Konser veren lise öğrencilerinden Umut Geçili, 7 yaşından bu yana bağlama çaldığını belirterek, "Bunu yaptığım için mutluyum çünkü bağlama çalarken ve müzik dinlerken kendimi özgür hissediyorum." görüşünü paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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