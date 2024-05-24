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        Leylek yuva yapınca depremde yıkılan minarenin onarılması yine ertelendi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin minaresindeki alemin düştüğü yere geçen yıl yuva yapan leylek, bu yıl da aynı yeri mesken tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:00
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        Leylek yuva yapınca depremde yıkılan minarenin onarılması yine ertelendi
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin minaresindeki alemin düştüğü yere geçen yıl yuva yapan leylek, bu yıl da aynı yeri mesken tuttu.

        Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde tarihi Yesemek Mahallesi'ndeki caminin minaresine ait alem de hasar görüp yıkıldı.

        İlkbaharda kente gelmeye başlayan leyleklerden biri, geçen yıl alemin yerine yuva yaptı. Bunun üzerine minarenin onarımı ertelendi.

        Bu yıl da minarenin tadilatı için çalışmalara başlandığı sırada leylek yeniden aynı yerde yuva yaptı.

        Yesemek Camisi İmam Hatibi Ömer Güneş, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinde camiye ait minarenin aleminin düştüğünü, bölgeye göç eden leyleklerden birinin buraya yuva yaptığını anlattı.

        Leyleğin belirli zamanlarda gidip tekrar buraya geldiğini söyleyen Güneş, bir defasında şiddetli rüzgardan yuvanın aşağıya düşüp dağıldığını ancak leyleğin aynı yere yılmadan tekrar yuvasını yaptığını aktardı.

        Güneş, leyleğin varlığından hoşnut olduklarına dikkati çekerek, "Minareye yerleşen bu leyleği mahallemizde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi’nden dolayı 'Hitit leyleği" olarak adlandırdık. Şu anda mahallemizi sembolize etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Yesemek Camisi Müezzini Celal Güneş de leyleğin bu yıl da aynı yere yuva yaptığını anımsatarak, "İlçe Müftülüğünce yıkılan minare aleminin yeniden yapılması için harekete geçilmişti aslında. Ancak alemin leylekler göç ettikten sonra yerleştirilmesi için talepte bulunduk. Bu da uygun görüldü." diye konuştu.

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