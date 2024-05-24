Gaziantep'te ekskavatör ile duvar arasına sıkışan işçi öldü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, ekskavatör ile duvar arasına sıkışan inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, ekskavatör ile duvar arasına sıkışan inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Kızılcankent Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında çalışan İmam Yıldırım (50), ekskavatörün arkasından geçtiği sırada kendisine çarpan iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı.
Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.