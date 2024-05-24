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        Gaziantep'te "Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'in Güvenliği" konferansı düzenlendi

        Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, dünyanın gözü önünde Filistin'de insan hakları ihlallerinin yaşandığını ve buna karşı çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:50 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:50
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        Gaziantep'te "Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'in Güvenliği" konferansı düzenlendi
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        Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, dünyanın gözü önünde Filistin'de insan hakları ihlallerinin yaşandığını ve buna karşı çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

        Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) düzenlenen “Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'in Güvenliği" konferansında konuşan Yaycı, Türkiye'nin jeopolitik bakımdan dünya üzerinde çok önemli bir yerde olduğunu dile getirdi.

        Orta Doğu'da ve özellikle Filistin'de yaşananların bir insanlık dramı olduğunu belirten Yaycı, şöyle devam etti:

        "Filistin'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve zulüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Bu trajediyi göz ardı etmek mümkün değil ve maalesef uluslararası toplumun sessizliği çok üzücü. Bu acı gerçeğe karşı tek ses çıkaran ülke ve millet Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olmuştur. Ancak bu mesele sadece Gazze ile sınırlı değil. Asıl mesele Orta Doğu'da haritaların ve sınırların yeniden şekillendirilmesidir. Bu durum Türkiye'nin güvenliğini de etkileyen bir boyut kazanmaktadır. Bu nedenle insanları bu konularda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek önemli."

        Türkiye'nin bölgesinde lider konumda olduğunu ve her zaman güçlü olması gerektiğini vurgulayan Yaycı, şunları kaydetti:

        "Bize düşman gibi gösterilenler, birbirlerine düşman gibi görünen veya kendilerini öyle lanse edenler aslında birbirleriyle dostlar ve ortak çıkarlar için işbirliği yapıyorlar. Bugün Suriye'de İran, Amerika, İsrail ve Rusya birlikte hareket ediyorlar. Aralarında hiçbir çatışma söz konusu değil. Suriye'yi parçalıyorlar ama anlatılanlara bakarsanız Amerika'nın Rusya ile İsrail'in İran ile Amerika'nın İran ile çatıştığı algısı oluşabilir ancak gerçekte hepsi birbirleriyle anlaşarak kendi çıkarlarını koruyorlar. Irak'ı parçaladıkları gibi şimdi Suriye'yi de parçalıyorlar."

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