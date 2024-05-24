Gaziantep'te "Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'in Güvenliği" konferansı düzenlendi

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, dünyanın gözü önünde Filistin'de insan hakları ihlallerinin yaşandığını ve buna karşı çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) düzenlenen “Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'in Güvenliği" konferansında konuşan Yaycı, Türkiye'nin jeopolitik bakımdan dünya üzerinde çok önemli bir yerde olduğunu dile getirdi.

Orta Doğu'da ve özellikle Filistin'de yaşananların bir insanlık dramı olduğunu belirten Yaycı, şöyle devam etti:

"Filistin'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve zulüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Bu trajediyi göz ardı etmek mümkün değil ve maalesef uluslararası toplumun sessizliği çok üzücü. Bu acı gerçeğe karşı tek ses çıkaran ülke ve millet Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olmuştur. Ancak bu mesele sadece Gazze ile sınırlı değil. Asıl mesele Orta Doğu'da haritaların ve sınırların yeniden şekillendirilmesidir. Bu durum Türkiye'nin güvenliğini de etkileyen bir boyut kazanmaktadır. Bu nedenle insanları bu konularda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek önemli."