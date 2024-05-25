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        Gaziantep Üniversitesinde "Kariyer Zirvesi" düzenlendi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından "6. Kariyer Zirvesi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:48
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        Gaziantep Üniversitesinde "Kariyer Zirvesi" düzenlendi
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından "6. Kariyer Zirvesi" düzenlendi.

        GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle kurumsal firma temsilcileri bir araya geldi.

        Etkinliğin açılışında konuşan GAÜN Mühendislik Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Günal, bu tür etkinliklerin öğrenciler için bir fırsat olduğunu belirterek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        Prof. Dr. Günal, "Bu fırsatları iyi değerlendin. Her alanda bilgi sahibi olabilmek için çok okuyun. Dil öğrenin ve sürekli kendinize bir şeyler katın." dedi.

        Mühendislik Topluluğu Başkanı Talip Can Küçük ise küçük dokunuşların büyük değişimlere yol açabileceğini dile getirerek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılış konuşmalarından sonra kurumsal firma temsilcileri öğrencilerle bir araya geldi.

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