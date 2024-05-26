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        Gaziantep'te çelik konstrüksiyondan yapılan 2 devlet hastanesinin inşası tamamlandı

        MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde çelik konstrüksiyondan yapılan iki devlet hastanesi yakın zamanda hasta kabulüne başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:26
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        Gaziantep'te çelik konstrüksiyondan yapılan 2 devlet hastanesinin inşası tamamlandı
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        MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde çelik konstrüksiyondan yapılan iki devlet hastanesi yakın zamanda hasta kabulüne başlayacak.

        Depremde ağır hasar gören Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin yıkılmasının ardından her iki ilçede sahra hastanesi ve mobil sağlık uygulamasıyla vatandaşlara hizmet verildi.

        Yıkılan binaların aynı alanlarında inşa edilen çelik konstrüksiyondan hastanelerin yapımı tamamlandı.

        İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, AA muhabirine, Nurdağı ilçesinin depremde en çok hasar alan yerlerden biri olduğunu söyledi.

        Bu ilçede bulunan 20 yataklı devlet hastanesinin depremde ağır hasar gördüğünü ve kısa süre sonra kontrollü yıkıldığını belirten Şahin, 17 bin metrekare üzerine yeni hastane yapımına kısa sürede başladıklarını ifade etti.

        Hastanenin 2 katlı ve çelik konstrüksiyondan yapıldığını dile getiren Şahin, "Bu hastanemizde 12 poliklinik odası, 16 yataklık yoğun bakım kapasitesi ve 4 ameliyathane bulunmaktadır." dedi.

        Şahin, Oğuzeli ilçesinde bulunan 20 yataklı devlet hastanesinin de depremde ağır hasar gördüğünü, ardından yıkıldığını söyledi.

        Bu ilçede ise 12 bin metrekare üzerinde 2 katlı ve çelik konstrüksiyondan 75 yataklı hastane yaptıklarını belirten Şahin, "Bu hastanemizde ise 15 poliklinik odası, 4 diş ünitesi, 12 yataklık yoğun bakım kapasitesi ve 3 ameliyathane ile hizmet verilecek." ifadesini kullandı.

        - "Hastanelerimiz önümüzdeki ay hizmete açılacak"

        İki devlet hastanesinin açılışa hazır olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Gaziantep genelinde yapımı devam eden 5 hastane var. Bunlardan iki tanesi deprem nedeniyle yenilediğimiz hastanelerimiz. Diğerleri ise normal yerinde yenileme şeklinde. Nurdağı ve Oğuzeli ilçe hastanelerimiz önümüzdeki ay hizmete açılacak. Bunlarla ilgili tıbbı donanımlar ve personel temini yapıldı ayrıca kapasitesi iki katına çıkarılan Nizip Devlet Hastanesi de önümüzdeki aylarda hizmete girecek. Bunun yanında Kadın Doğum Hastanesi bu yıl, 25 Aralık Devlet Hastanesinin ise yerinde yenileme işlemleri önümüzdeki yıl bitecek."

        Oğuzeli Devlet Hastanesi'nin inşaatını yapan yükleyici firmanın şantiye şefi Osman Aydemir, "Binamız tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Betonarme yapılardan daha çok dayanıklı oluyor bu yapılar. Cihazlar yavaş yavaş geliyor onları da yerleştiriyoruz. İnşallah önümüzde ay teslim edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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