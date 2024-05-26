Jüri tarafından yapılan oylamayla Gaziantep Şehir Tiyatrosu, Göksel Kortay Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde tiyatro ödül töreni düzenlendi.

Gaziantep Şehir Tiyatrosu, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı "Anadolu Tiyatrosu" seçildi.

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