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        Gaziantep'te seyir halindeki demir yüklü tır yandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, seyir halinde yanan demir yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 17:03 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:03
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        Gaziantep'te seyir halindeki demir yüklü tır yandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, seyir halinde yanan demir yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

        Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kavşağında, E.S yönetimindeki 31 AIS 166 plakalı demir yüklü tır, seyir halindeyken yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, şoför, tırı güvenlik şeridine 112 Acil Çağrı merkezini bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Nurdağı İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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